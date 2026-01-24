DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

Beerschot is opnieuw een speler kwijt. Ayouba Kosiah verlaat de club en tekent een contract in Servië. Dat nieuws is ondertussen ook officieel bevestigd geworden door beide clubs, en dus ook door De Mannekes zelf. Zij wuiven hem uit.

"Ayouba Kosiah zet een punt achter zijn periode bij Beerschot en maakt de overstap naar FK Radnik Surdulica, de huidige nummer zeven uit de Servische Superliga", opende Beerschot een bericht op haar webstek en sociale media.

"De Liberiaanse aanvaller kwam in maart 2023 naar het Kiel. In zijn tweede seizoen speelde hij mee een rol in de promotie naar de Jupiler Pro League. Een hardnekkige blessure hield hem echter lange tijd aan de kant waardoor zijn speelminuten beperkt bleven."

"Dit seizoen kwam Kosiah acht keer in actie voor Mauve-Wit. In totaal liet hij zes doelpunten optekenen in het Beerschot-shirt. Met het oog op meer speelgelegenheid kiest hij nu voor een nieuw avontuur in Servië", aldus nog Beerschot.

"Beerschot bedankt Ayouba Kosiah voor zijn inzet en professionalisme en wenst hem veel succes toe in het verdere verloop van zijn carrière." Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Kosiah veel succes te wensen.





Zaterdagnamiddag speelt Beerschot een belangrijke wedstijd tegen Lokeren met oog op minstens de top-6 aan het einde van het seizoen. De Mannekes willen ook de kloof met nummer twee KV Kortrijk niet groter laten worden.