"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

STVV ziet Keisuke Goto verder groeien binnen een duidelijk kader. Wouter Vrancken gaf een balans van zijn ontwikkeling en verwees daarbij naar concrete feiten én zijn werkethiek.

Werkvolume en sportieve inpassing

Goto behoort statistisch tot de meest actieve spitsen in de competitie. Zijn gemiddelde aantallen in geslaagde tackles en intercepties liggen hoger dan bij andere centrumaanvallers. “Ik denk niet dat er veel spitsen zijn met evenveel werkkracht als Keisuke”, aldus Vrancken in Het Laatste Nieuws.

Bij zijn komst vanuit Anderlecht was er volgens de staf weinig twijfel over zijn geschiktheid voor het systeem. “Toen we hem haalden bij Anderlecht, wist ik dat hij goed bij ons zou passen.” De principes die hij eerder bij de RSCA Futures hanteerde, sloten nauw aan bij de aanpak in Sint‑Truiden.

Kwaliteiten, toekomst en aandachtspunten

Goto beschikt volgens de staf over meerdere eigenschappen die hem in het huidige elftal waardevol maken. Zijn pressing, diepgang en aanwezigheid in de zestienmeter worden daarbij als kernpunten gezien.

Een winterse terugkeer naar Anderlecht kwam niet ter sprake. De speler zelf liet daar geen ruimte voor. De club bood hem stabiliteit, een passende speelwijze en een omgeving waarin hij zich thuis voelt.

De aanwezigheid van meerdere landgenoten op Stayen versterkt dat comfort. Zijn communicatie verloopt nog via een tolk, al gaat zijn Engels vooruit. Op sportief vlak blijft er ruimte voor groei, onder meer in duelkracht en balvastheid.

Lees ook... LIVE: STVV op de paal, RAAL komt goed weg!

Vrancken besloot met een blik op zijn potentieel en zei: “Dat hij nu al opgepikt wordt door de nationale ploeg van Japan, wetende dat daar veel kwaliteit zit, dat zegt veel.” De club ziet in hem een speler met perspectief op verdere ontwikkeling binnen Europa.

Volg La Louvière - STVV nu live op Voetbalkrant.com.

