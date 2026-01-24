Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

Club NXT boekte een duidelijke 0-3‑zege tegen Olympic Charleroi. Jonas De Roeck gaf na afloop een evaluatie van het duel en van de vooruitgang binnen zijn ploeg.

Beloning voor het geleverde werk

Club NXT hield voor het eerst in weken opnieuw de nul en werkte de kansen efficiënt af. De Roeck benadrukte het belang van de prestatie. “Ik ben vooral blij voor de jongens”, liet hij horen bij Het Nieuwsblad. De ploeg had volgens hem hard toegewerkt naar een resultaat dat nu eindelijk volgde.

De openingsgoal kwam voort uit een ingestudeerd patroon. “De eerste goal was effectief mooi.” De uitvoering zorgde voor zichtbare opluchting op de bank. De ruime scorelijn gaf de groep bovendien een broodnodige bevestiging.

Ook defensief stond Club NXT stevig. De Roeck klonk tevreden. “Zeker de clean sheet is een opsteker en een beloning.” Het team gaf geen kansen weg op stilstaande fases, een onderdeel waarin Olympic dit seizoen al vaak scoorde.

Groei, perspectief en volgende opdracht

De Roeck zag al langer vooruitgang in het spel, maar nu volgde ook het resultaat. “We kregen eindelijk loon naar werken.” De wedstrijd in Charleroi vormde volgens hem het sluitstuk van een periode waarin de ploeg structureel beter werd.



De tweede competitiezege brengt Club NXT dichter bij de concurrentie. Hij verwees daarmee naar de hoop op een kantelmoment in de strijd ondering. De volgende opdracht volgt snel, met een wedstrijd in Roeselare tegen Kortrijk nu dinsdag. “We hebben al bewezen dat we tegen topploegen goede matchen kunnen spelen”, besloot De Roeck.