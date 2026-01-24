Blij terug in België te zijn, al ziet Lokesa ook groot werkpunt voor zichzelf

Chris Lokesa keert na zijn periode in Nederland terug naar België. De aanvaller wil zich opnieuw tonen in een vertrouwde omgeving en ziet SK Beveren als de juiste stap.

Terugkeer naar België en keuze voor Beveren

Lokesa arriveerde deze winter in het Waasland na zijn passage bij RKC Waalwijk. Hij gaf aan hoe belangrijk de terugkeer voor hem is. “Het is fantastisch om weer in België te zijn”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De aanvaller wilde al langer opnieuw in eigen land spelen en zag Beveren als een kans die hij niet wilde missen.

De nabijheid van familie speelde eveneens een rol. “Nu kunnen mijn ouders weer naar het stadion komen of thuis voor de televisie kijken.” Hij benadrukte dat hij zijn naam opnieuw wil vestigen in België.

Binnen Beveren trof hij een duidelijke structuur aan. “Beveren is een familieclub met een heel trouwe aanhang.” De intensiteit op training en de drang om voortdurend te verbeteren vielen hem meteen op.

Sportieve rol en ontwikkeling

Trainer Marink Reedijk ziet in Lokesa een extra troef in de titelstrijd. De aanvaller moet met zijn snelheid en creativiteit het verschil maken in de slotfases van wedstrijden. Zijn favoriete positie blijft centraal achter de spits, al kan hij ook op de flank uit de voeten.

Lokesa doorliep eerder de jeugd bij Genk en verhuisde daarna naar Anderlecht. Het project onder Vincent Kompany gaf hem toen vertrouwen. “Het project Vincent Kompany, waarbij jongeren veel kansen kregen, sprak mij enorm aan.” De overstap naar RKC volgde toen de Eredivisie zich aandiende als nieuwe uitdaging.





In Nederland verzamelde hij ervaring en groeide hij als speler én persoon. Zijn statistieken blijven volgens hem een werkpunt. Hij gaf aan dat hij samen met de club al werkt aan meer efficiëntie in de zone van de waarheid.