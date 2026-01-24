Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

KV Kortrijk won met 4-1 van Jong Genk. Michiel Jonckheere gaf na afloop een evaluatie van zowel sterke momenten als duidelijke werkpunten.

Openingsfase en verval

KV Kortrijk begon met hoog tempo en vond snel de weg naar doel. De ploeg leek op weg naar een ruime voorsprong, maar het niveau zakte opvallend snel. “Onze eerste vijftien minuten waren heel goed, maar dan werden we – net als tegen Patro – wat laks”, vertelt trainer Michiel Jonckheere aan Het Laatste Nieuws.

Voor de rust bleef het spelbeeld wisselend. De thuisploeg controleerde niet langer en liet Jong Genk opnieuw in de wedstrijd komen. “We hebben voor de pauze nooit meer het ritme van dat sterke openingskwartier teruggevonden.” De feiten toonden een ploeg die moeite had om de intensiteit vast te houden.

Efficiëntie na rust en extra defensieve opties

Na de pauze bleef het spel volgens Jonckheere verre van flitsend, maar de efficiëntie maakte het verschil. “De tweede helft is voor mij positief.” Ondanks een nieuw mindere periode bleef de ploeg doortastend in de afwerking, wat leidde tot een ruime 4-1‑zege.

De overwinning bood vooral mentale opluchting na de nederlaag in Maasmechelen. “Nu kunnen we Club NXT dinsdag met vertrouwen in de ogen kijken.” De sportieve staf werkte intussen verder aan versterking van de defensie.



De komst van Joedrick Pupe moet die behoefte invullen. De verdediger wordt gehuurd van Vancouver Whitecaps. Jonckheere benadrukte het belang van zijn profiel. “Als Joedrick zijn niveau van bij Dender haalt, gaat hij ons veel bijbrengen.” Zijn linkervoet, snelheid en lengte gelden als directe meerwaarde. “Ik heb nu simpelweg meer opties”, besloot de trainer.