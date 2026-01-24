Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

De broers Tobe en Fedde Leysen staan zaterdagavond tegenover elkaar. Hun moeder Hilde blikte vooraf terug op hun traject en de keuzes die onderweg werden gemaakt.

Jeugd, keuzes en ontwikkeling

Sport speelde altijd een rol binnen het gezin, maar school bleef de prioriteit. Daardoor werden aanbiedingen van grotere clubs in hun jeugd bewust afgewezen.

Fedde toonde op jonge leeftijd meer interesse in een overstap, maar Tobe verkoos zijn vertrouwde omgeving. De familie koos voor stabiliteit en nabijheid.

Het besef dat beide zonen profvoetballer konden worden, kwam pas later. Fedde was volgens zijn moeder aanvankelijk erg terughoudend. “Fedde was heel stil, heel timide”, aldus moeder Hilde in Het Nieuwsblad.

Toch vertrok hij op zijn zestiende naar PSV, onder duidelijke voorwaarden. De keuze voor PSV boven Club Brugge was vooral praktisch. “Hij moest elke dag naar huis kunnen komen. Daarom verkozen we PSV boven Club Brugge.”

Tegen elkaar

Zaterdag staan de broers tegenover elkaar, maar binnen het gezin leeft dat niet als een conflict. “Ze gunnen elkaar alles”, aldus Hilde Voor de broers blijft het een gewone wedstrijd, zonder extra lading.



Voor hun moeder ligt dat anders. Ze verdeelt haar steun over beide helften van het veld. “Op de ene helft supporteer ik voor Tobe, op de andere voor Fedde.” Na de wedstrijd komt de familie opnieuw samen. “We zijn op al onze kinderen even fier”, besluit ze.