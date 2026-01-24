Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok

Moeder van Leysen legt uit waarom hij niet naar Club Brugge trok
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De broers Tobe en Fedde Leysen staan zaterdagavond tegenover elkaar. Hun moeder Hilde blikte vooraf terug op hun traject en de keuzes die onderweg werden gemaakt.

Jeugd, keuzes en ontwikkeling

Sport speelde altijd een rol binnen het gezin, maar school bleef de prioriteit. Daardoor werden aanbiedingen van grotere clubs in hun jeugd bewust afgewezen.

Fedde toonde op jonge leeftijd meer interesse in een overstap, maar Tobe verkoos zijn vertrouwde omgeving. De familie koos voor stabiliteit en nabijheid.

Het besef dat beide zonen profvoetballer konden worden, kwam pas later. Fedde was volgens zijn moeder aanvankelijk erg terughoudend. “Fedde was heel stil, heel timide”, aldus moeder Hilde in Het Nieuwsblad.

Toch vertrok hij op zijn zestiende naar PSV, onder duidelijke voorwaarden. De keuze voor PSV boven Club Brugge was vooral praktisch. “Hij moest elke dag naar huis kunnen komen. Daarom verkozen we PSV boven Club Brugge.”

Tegen elkaar

Zaterdag staan de broers tegenover elkaar, maar binnen het gezin leeft dat niet als een conflict. “Ze gunnen elkaar alles”, aldus Hilde Voor de broers blijft het een gewone wedstrijd, zonder extra lading.

Lees ook... LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken

Voor hun moeder ligt dat anders. Ze verdeelt haar steun over beide helften van het veld. “Op de ene helft supporteer ik voor Tobe, op de andere voor Fedde.” Na de wedstrijd komt de familie opnieuw samen. “We zijn op al onze kinderen even fier”, besluit ze.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Tobe Leysen
Fedde Leysen

Meer nieuws

LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken Live

LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken

17:05
LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem Live

LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem

18:28
"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

"0-4, what the f*ck, man...": speler Standard windt er geen doekjes om

18:30
Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

17:30
1
DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

12:30
JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

JPL heeft (voorlopig) een nieuwe leider: nieuwkomer Diouf bezorgt STVV in extremis gouden punten

17:57
🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

🎥 Het doelpunt van het jaar viel bijna in Standard - Gent (en dit heeft Rik De Mil te zeggen)

18:00
Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

17:45
1
BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal

16:16
2
Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

Einde van de tunnel in zicht? De Roeck hoopt op kantelmoment met Club NXT

17:15
Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

14:30
2
Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten"

17:00
1
"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

14:00
Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

Hein Vanhaezebrouck over Gent in de top-6: "Pas op voor die ploeg!"

16:00
Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

Klare taal over stuntversterking van KV Kortrijk: "Dat is het grote voordeel"

16:30
"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

15:15
'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

13:30
Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

Deal Abraham heeft niet enkel gevolgen voor Anderlecht: 'Genk mag plots dromen van miljoenen'

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Stroeykens

13:00
DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

DONE DEAL: Nieuwe domper voor Beerschot? Aanvaller vertrekt

15:00
3
'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met... Barcelona voor 18-jarig Spaans talent'

12:00
Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie

09:30
2
David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

22:30
Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen

13:00
2
Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

10:30
2
LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?

09:20
Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

11:30
5
Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft

09:00
1
Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen"

11:00
4
Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam

10:00
2
Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek"

Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek"

06:30
2
Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

Genk gaat strijd aan met politie van Utrecht en wil serieuze stappen ondernemen

08:00
4
Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

Anderlecht-speler in het vizier van Sébastien Pocognoli: hij mag ook vertrekken

08:20
Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

08:40
4
Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

Het is crisis bij Standard! Rouches danig onder de indruk van supporters: "Dit gaat te ver!"

07:40
7
Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

07:02

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over KSC Lokeren - K Beerschot VA: - -URKO -URKO over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters Swakke25 Swakke25 over Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany Blackadder Blackadder over La Louvière - STVV: 1-2 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Johan Boskamp laat geen spaander heel: "Mafketels zijn het! Stelletje malloten" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over BREAKING: Club Brugge heeft beet en sluit volgende miljoenendeal Snoek Snoek over Bayern München - FC Augsburg: 1-2 Dirk ie Dirk ie over 🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten roodwit1880 roodwit1880 over Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved