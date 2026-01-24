Ferme kritiek op spits van JPL-topclub: "Doet denken aan spits van vierde provinciale"

Union SG ging deze week onderuit in de Champions League tegen Bayern München. Een logische nederlaag, al had het ook anders kunnen zijn. Promise David had in de eerste helft kunnen scoren met het hoofd, maar dat lukte net niet.

“Ik vond Promise David tegen Bayern München wel een goede eerste helft spelen”, opende Franky Van der Elst de debatten in Frank & Franky. “Maar het blijft toch soms wel een eigenaardige speler wat mij betreft.”

Is Promise David technisch gezien niet goed genoeg?

“Hij doet me denken aan een spits van vierde provinciale. Technisch gezien denk ik dan. Wie gaat hem komen halen? Uit welke competitie gaat er een ploeg voor hem komen en vijftien miljoen euro of meer neertellen?”

“Hij is wel snel. Als je hem bij de eerste twee meter niet te strikken hebt, dan is hij wel weg met zijn zevenmijlslaarzen. Technisch gezien is het niet altijd goed, maar hij is wel heel moeilijk van de bal te zetten altijd.”

Promise David zou nooit spelen bij Club Brugge

Frank Raes pikte meteen in: “Hij heeft soms controles waarvan je toch denkt alé wat doe je nu, al heeft hij ook wel een paar mooie dingen gedaan tegen Bayern München. Maar zowel Promise David als Kevin Rodriguez?”



“Bij Club Brugge doen die nooit mee, geen van de twee. Bij Union werkt dat, maar bij een topploeg zie ik dat niet gebeuren. Hij heeft iets van Lukaku, maar wel maar heel af en toe. Het blijft iets raars”, besloot de analist in de podcast.