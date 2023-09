📷 OFFICIEEL Jesper Fredberg geeft uitleg bij transfer Thorgan Hazard

Thorgan Hazard is een speler van RSC Anderlecht. De 30-jarige aanvallende middenvelder komt over van Borussia Dortmund en tekende een contract van 3 seizoenen.

47-voudig Rode Duivel. Ervaring bij clubs als Chelsea FC, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en PSV. Gouden Schoen van het jaar 2013. En nu de laatste zomertransfer van Royal Sporting Club Anderlecht.

CEO Sports Jesper Fredberg: “We hebben hier bij RSC Anderlecht grote ambities voor de toekomst”, vertelt hij op de website van de club. “De komst van Thorgan Hazard is daar opnieuw een bewijs van.”

“Thorgan is Belgisch international, ervaren en hij past in het profiel dat we zochten: hij is technisch vaardig, offensief ingesteld en heeft toch ook dat fysieke en agressieve aspect in zijn spel. Bovenal is hij nog steeds erg hongerig om met ons succes te boeken. We kijken ernaar uit om met deze ploeg aan de toekomst te bouwen."

“Ik ben erg blij om bij Anderlecht te tekenen. Ik had ook zin om terug te keren naar België met mijn familie”, voegt Hazard er zelf aan toe. “Ik volgde de ontwikkelingen bij de club al de hele zomer op de voet en ik was onder de indruk van de mercato, de kwaliteit van de kern en het discours van de club. Ik wilde echt deel uitmaken van dit project, en ik kijk ernaar uit iedereen te leren kennen en de Belgische competitie te herontdekken.”

Volgens Het Nieuwsblad betaalt Anderlecht aan Dortmund 3 miljoen euro en 500.000 euro aan bonussen. Het jaarsalaris van Hazard zou volgens de krant 1,8 miljoen euro bruto bedragen, exclusief jaarlijks tekengeld en wat bonussen.