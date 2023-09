Ook Genk in buitenlandse handen? Voorzitter Peter Croonen spreekt klare taal

KRC Genk is de enige eersteklasser die nog een vzw heeft. Voor het Genkse bestuur is dit niet altijd makkelijk en daar komen soms wel eens vraagtekens bij. Al zijn ze het over één ding wel heel zeker.

Zo vertelde Peter Croonen bij TV Limburg over het grote nadeel dat de vzw met zich meebrengt. "Eén groot nadeel bij een VZW is de onmogelijkheid van toegang tot extern kapitaal."

"Als je sportief competitief wil blijven, en een je wil grote infrastructuurprojecten realiseren, dan is er ergens nood aan financiering. Daar draait bij ons nu een strategische vraag om waar we nog geen duidelijk antwoord op hebben", ging de Genk-voorzitter verder.

Top-of-chain

Hetgene waar Croonen wel heel zeker van is, is dat zijn ploeg niet snel in buitenlandse handen zal vallen. "Het is heel duidelijk dat we niets doen dat de eigenheid van onze club in gedrang brengt. Die eigenheid is de lokale verankering en lokale autonomie. We zullen nooit een 'feederclub' worden in een footballgroup."

"In ieder scenario willen wij top-of-chain zijn. Het is cruciaal dat hier de beslissingen genomen worden. Wij geloven echt dat we het vzw-model, zoals dat vandaag bestaat, kunnen combineren met de behoefte aan extern kapitaal", besluit Croonen.