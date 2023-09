Beste zomertransfer voor KAA Gent? "Michel Louwagie neemt een gokje"

De zomermercato in ons land zit erop. Bij de RTBF maakten ze een opvallend bilan op van de transfers in België.

Voor de RTBF is niet Thorgan Hazard de beste transfer in de Jupiler Pro League van de voorbije zomer, maar wel het feit dat KAA Gent Hugo Cuypers en Gift Orban aan boord wist te houden.

Een niet-transfer dus als beste zet op de transfermarkt. Bij de Waalse televisiezender is men ervan overtuigd dat KAA Gent hier niet alleen sportief beter van wordt, maar uiteindelijk ook financieel heel wat zal winnen.

“Als Michel Louwagie deze zomer al 30 miljoen euro kon binnenhalen voor de Nigeriaan, gokt hij erop dat hij de 40 haalt in het geval van een geweldig seizoen voor de Buffalo’s. En gezien hun eerste wedstrijden is het niet onmogelijk om erin te geloven…”, klinkt het.

Er waren, zeker voor Cuypers, de nodige aanbiedingen, maar daar ging KAA Gent niet op in. De tijd zal moeten uitwijzen of Michel Louwagie het bij het juiste eind had.