Bij STVV verklaren ze wat er misliep in de deal met Anderlecht over Raman: "Frustrerend"

Bij STVV was de topprioriteit om een nieuwe spits aan te trekken. Dat had Benito Raman moeten worden, maar die deal viel in de laatste uren van de transfermarkt in het water. Tijd om een andere aanvaller te halen, was er niet meer.

Raman had perfect in het straatje van de Truienaars gepast: mentaliteit en werkkracht. "We hebben alles gedaan om dit te doen slagen. We wisten dat het niet makkelijk zou worden om Raman te contracteren. Toch vonden we een mondeling akkoord met Anderlecht", legt technisch directeur André Pinto uit in HBvL.

De deal leek te gaan gebeuren, maar ineens was er een probleem tussen Anderlecht en Raman. Paars-wit vroeg de aanvaller om in te leveren op zijn contract en daar wou Raman niet in mee gaan. "De tijd was te kort om in die laatste uren nog paniekvoetbal te spelen en in allerijl een andere speler vast te leggen", vervolgt Pinto.

"Op die manier dreigden we ons budget te verspillen. Het is frustrerend wat er is gebeurd, maar het heeft geen zin om erover te wenen. We schudden het van ons af en zullen nog harder werken in de toekomst.”