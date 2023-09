Beerschot slaakt in de beker zucht van opluchting na thriller op Daknam, twee andere tweedeklassers gaan er meteen uit!

Beerschot, Lierse Kempenzonen, Essevee, Beveren en nog veel meer tweedeklassers kwamen in de Croky Cup in actie zaterdagavond. Een ticket voor de 1/16 finales van de Beker van België stond op het spel. De ene ploeg uit de Challenger Pro League had het al gemakkelijker dan de andere.

Tongeren - Francs Borains 1-4 Op het veld van KSK Tongeren kwam de ploeg uit de Borinage zowaar op achterstand. De ploeg uit tweede afdeling mocht dus even dromen van een stunt, maar Francs Borains zwengelde nadien de machine aan en het scoorde nog vier keer. Gillekens, Chaabi, Kadiri en Chevalier wezen de weg naar de volgende ronde. Zulte Waregem - Sint-Lenaarts 4-1 Ook zo'n score aan de Gaverbeek, waar Essevee na de openingstreffer van Traoré wel bezoeker Borahsasar zag gelijkmaken. Aan de rust lag er dus nog behoorlijk wat werk op de plank tegen Sint-Lenaarts uit derde afdeling. Brüls, Decostere en Demuynck knalden in de tweede helft nog raak. Bij de 4-1 gaf Vormer de assist. Virton - SK Beveren 0-1 Slechts één doelpuntje scheidden Virton en Beveren. Met de rust in zicht brak Coopman de ban in het voordeel van de Waaslanders. Na de pauze knalde invaller Kyeremateng nog op de dwarsligger. Geen 0-2 dus. Wel spanning tot het einde, maar Beveren liet de kwalificatie niet uit handen glippen. Lokeren-Temse - Beerschot 3-3 pen: 3-5 Beerschot trok naar Daknam en Michez zorgde voor een 0-1 aan de rust. Na een gelijkmaker van de thuisploeg scoorden ook Reyners en Nzouango. Er kwam echter nog een Lokerse terugkeer, de 3-3 viel in de slotminuut! In de strafschoppenreeks haalde Beerschot het dan wel met 3-5, nadat Matijas een elfmeter stopte. Lierse K. - Ninove 3-0 Met Van Acker en tweemaal Cools als doelpuntenmakers had Lierse Kempenzonen na een half uurtje al zijn schaapjes op het droge tegen Ninove. Nadien werd er niet meer gescoord. Olympic Charleroi - Deinze 1-1 pen: 4-2 Quintero bracht Deinze op voorsprong, maar nog voor rust maakte Paulet de 1-1 na een lichte strafschop. Het bleef hier ook bij, waardoor de beslissing al helemaal van op de stip moest komen. Deinze miste meteen twee keer in de penaltyserie en kon dat niet meer goedmaken. Een vroegtijdige exit dus. La Louvière - Club Luik 2-0 Voor Club Luik is het ook een vroege aftocht geworden in de Beker van België. Vijf minuten ver in de tweede helft opende Pau de score voor La Louvière. Op de tegenaanval besliste Maes het helemaal in de slotfase met de 2-0. Hoogstraten - Patro Eisden 0-2 Twee doelpunten van Stefan Sigurdarson zorgden er voor dat Patro verder bekert na een overwinning in Hoogstraten.