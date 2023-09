"Dit is niet zijn beste positie, blijven zoeken Tedesco": Marc Degryse is kritisch, speler zelf reageert ook

Bij gebrek aan Kevin De Bruyne was het aan Leandro Trossard om op het middenveld voor de genialiteit te gaan zorgen. Op een moeilijk veld was dat echter allerminst evident te noemen.

"Voor mij is dit niet zijn beste positie. Ik zie hem liever op links, waar ook Carrasco en Doku spelen", aldus Marc Degryse in zijn analyse bij VTM. "Trossard zoekt wanneer hij zich beschikbaar moet maken."

"Een echte spelmaker is hij niet. Hij speelt graag in de een-tegen-een. Maar als KDB er niet is, dan moet iemand die positie invullen. Makkelijk is dat echter helemaal niet om te doen. Wat is de positie van Trossard bij Arsenal? Valse negen of vanop de linkerkant. Blijven zoeken zou ik zeggen aan Tedesco."

© photonews

Leandro Trossard reageerde zelf ook voor de camera's. "Het was geen makkelijke wedstrijd. We hebben kansen genoeg gehad om het sneller te beslissen, maar de bal ging er niet in. En dus werd het op een moeilijk veld nog lastig tot op het einde. Geen excuses, het was dramatisch vandaag."

"We hadden meer tempo in het spel moeten steken en blij zijn dat we de drie punten toch hebben gepakt. Als we dinsdag efficiënter zijn, dan winnen we met drie of vier goals. Dat moet de bedoeling zijn", besloot Trossard.