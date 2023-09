Enkele maanden na nieuws over drankprobleem: Bart Verhaeghe laat zich nog eens héél duidelijk uit over Vincent Mannaert

Een aantal maanden geleden kwam Vincent Mannaert in het nieuws door een hardnekkig drankprobleem. Bart Verhaeghe is nog eens teruggekomen op die zaak.

"Mensen kunnen een dip hebben, maar zijn functioneren en manier van leidinggeven verloopt nog altijd goed. We zijn nog altijd hetzelfde duo als in het begin. We werken nog altijd op dezelfde manier samen", is Bart Verhaeghe duidelijk in Het Nieuwsblad.

Als het van Verhaeghe afhangt, dan mag ook Vincent Mannaert dus de nodige lof krijgen. Ook voor zijn werk bij Club Brugge, want dat werpt de voorbije jaren stilaan echt wel zijn vruchten af. En er komt ook steeds meer geld in het laatje.

Skills

De krant riep Bart Verhaeghe uit tot machtigste man binnen het Belgisch voetbal, terwijl Mannaert op nummer negen staat. Volgens Verhaeghe zouden beiden echter evengoed samen de eerste plaats mogen delen.

"Vincent is één van de co-architecten van Club Brugge. Toen ik begon was ik onder meer thuis in vastgoedprojecten, maar ik kende het voetbal niet. Daarom haalden we Vincent weg bij Zulte Waregem voor zijn kennis en skills", aldus nog Verhaeghe.