Fredberg heeft zijn eigen manier om alles bij RSC Anderlecht te evalueren

Jesper Fredberg heeft deze zomer zijn stempel op RSC Anderlecht kunnen drukken. Het is nu uitkijken of die aanpak werkt.

Jesper Fredberg kreeg tijdens de zomermercato de kans het team van RSC Anderlecht helemaal naar zijn hand te zetten. Dat is een stevige stijlbreuk met de voorbije jaren.

Alle kansen voor de jeugd is niet meer het hoofdmotto bij paarswit. Met een reeks dertigers in de ploeg kiest RSCA nu ook voor heel veel ervaring in de ploeg.

Tot dusver pakte Anderlecht goed zijn punten in de competitie. “Ik ben blij met die 13 op 18, maar het voetbal kan beter. Dat beseffen we en ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat zal gebeuren”, zegt Fredberg aan Het Laatste Nieuws.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar op een bepaald moment moet er ook geëvalueerd woorden. En dat doet de Deen op zijn eigen manier.

“Dit is geen badminton, de coach moet 12 nieuwkomers inpassen. Dat zijn héél veel puzzelstukjes. Daarom kijk ik in mijn evaluatie verder dan alleen de resultaten. Die zijn zwart of wit: je wint of je verliest. Bij een evaluatie kijk ik ook naar hoe een trainer werkt door de week.”