Patrick Goots verwacht opvallende verandering bij Westerlo in duel tegen Antwerp

Westerlo liet tijdens de laatste dagen van de transferperiode stevig van zich horen. Zo kwamen er in extremis nog twee Turkse spelers aan.

Westerlo is volgens analist Patrick Goots met een nieuwe filosofie bezig. “Het was een on-Westelse mercato. Ze hebben in ’t Kuipje de geldkraan opengedraaid. Een ploeg bij elkaar kopen is één, er ook resultaten mee boeken is nog iets anders”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Westerlo had een sterk seizoen, maar de bevestiging is altijd ontzettend moeilijk. “Met 1 op 18 was de start dramatisch. Overigens: Westerlo kocht dan wel stevig in, maar zag ook De Cuyper, Dierckx en Nene vertrekken. De kern is bijzonder groot, wat het moeilijk maakt om ­iedereen die niet speelt tevreden te houden.”

Over een ontslag van de trainer wordt voorlopig nog niet nagedacht. “Jonas De Roeck zal nog wel even krediet krijgen, maar de komende weken moeten er wel dringend punten volgen. Niet gemakkelijk met een thuiswedstrijd tegen Antwerp voor de boeg. Daarin verwacht ik dat Bolat zijn plaats onder de lat weer inneemt.”