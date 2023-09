Supporters van KRC Genk zien het met lede ogen aan: "Onbegrijpelijk bij Rode Duivels"

De Rode Duivels bakten er bitter weinig van tegen Azerbeidzjan. Met een gelukje werden toch de drie punten gepakt.

Een zwakke eerste helft, gevolgd door een nog veel zwakkere tweede helft. Dat was het beeld van de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels op bezoek bij Azerbeidzjan.

Voor de fans van KRC Genk is het onbegrijpelijk dat een Tielemans nog steeds wordt geselecteerd voor De Rode Duivels en Heynen niet.

Dat laten ze duidelijk weten op sociale media. Een greep uit de reacties...

“Tielemans en co kunnen ook niet fit zijn als je nooit speelt en geen ritme hebt.”

“Er loopt nog iemand als Heynen rond maar das een Genkie eh.”

“Tedesco is geen trainer. Een trainer moet beleving en motivatie in de ploeg brengen. Die was er niet Courtois had dat al in het snotje.”

“Wat een trainer, Tielemans man man en Heynen is 10 x beter maar niks.”

“Begrijp het niet, met Tielemans.”

“Wat zei Tedesco bij zijn aanstelling... geen namen alleen diegene die in vorm zijn... NOPPES!”

“Wat ze in die Tielemans zien begrijp ik ook niet.”

“Tedesco is dezelfde leegloper als Martinez, alleen maar vriendjespolitiek.”

“Laat maar zijn. Het hoeft al niet meer. Heynen is van ons. Dan weer een blessure oplopen zeker?”