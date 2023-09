Tikkende tijdbom bij KAA Gent moet wel ontploffen: "Toppunt van vernedering"

KAA Gent is volgens Thomas Chatelle een tikkende tijdbom. Het is wachten tot de boel zal ontploffen.

Thomas Chatelle laat zich in La Dernière Heure uit over de situatie bij KAA Gent, waar de zomermercato geen spits deed vertrekken en Hein Vanhaezebrouck met drie aanvallers zit, waarvan hij er wellicht altijd maar twee tegelijkertijd zal opstellen.

Hugo Cuypers, Gift Orban en Tarik Tissoudali. Het is geen gemakkelijke opdracht voor de trainer van de Buffalo’s om hen tevreden te houden. Een luxepositie die toch voor de nodige problemen zal zorgen. Een tikkende tijdbom die moet ontploffen voor Chatelle.

Hij verwijst naar de match tegen Club Brugge. “Waarbij Hein Vanhaezebrouck zich gedwongen zag een van zijn aanvallers op te offeren na de uitsluiting van de jonge Fadiga”, klinkt het.

“Het toppunt van vernedering voor een voetballer. Toch bleef de Nigeriaanse spits relatief kalm en beheerst in zijn scherpe reactie. Dit kan een teken zijn van volwassenheid bij de speler of van goed mentaal management bij de coach.”

De situatie zal Vanhaezebrouck volgens Chatelle blijven achtervolgen, maar misschien moet hij gewoon een andere oplossing zoeken. “Sowieso zal Vanhaezebrouck bij het samenstellen van zijn basiself soms lastige keuzes moeten maken om zijn aanvallers aan te wijzen, tenzij er sprake is van een blessure die we niemand toewensen of een systeem met Tissoudali ter ondersteuning van Cuypers en Orban.”