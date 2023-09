Fredberg heeft wat te zeggen over al zijn Deense deals en de dalende loonmassa bij Anderlecht

De transferzomer van RSC Anderlecht was bijzonder straf. Jesper Fredberg haalde maar liefst 12 nieuwkomers naar het Lotto Park.

CEO of Sports Jesper Fredberg haalde stevig uit op de transfermarkt, maar de Deen zocht het ook heel vaak bij landgenoten van hem. “Het geeft me een voordeel bij onderhandelingen”, vertelt hij aan De Standaard.

“Ik weet sneller wanneer interessante Deense profielen in aanmerking komen voor een transfer. Omgekeerd is het ook belangrijk dat die spelers weten wie wij zijn. Thomas Delaney is een voorbeeld van iemand die we haalden om zijn specifieke kwaliteiten. Hij is een leider en een communicator van wie jonge spelers kunnen leren.”

Twaalf nieuwe spelers waarbij ook niet van de minste namen, maar toch is te horen dat de loonmassa van RSC Anderlecht gedaald is.

“Er zijn dure spelers vertrokken. Daarna was het makkelijker om een salarispolitiek toe te passen en vast te leggen hoeveel spelers op bepaalde posities kunnen verdienen. In combinatie met ons netwerk konden we spelers vinden die niet voor het grote geld voor ons kozen, maar wel voor de omgeving die we hier creëren.”