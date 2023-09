Tedesco maakt zijn analyse van Azerbeidzjan en trekt belangrijke conclusie

Bondscoach Domenico Tedesco sprak maandag naar aanleiding van de match van dinsdag tegen Estland. Hij begon met een conclusie na de match tegen Azerbeidzjan.

De Rode Duivels konden zaterdag niet overtuigen tegen Azerbeidzjan. Domenico Tedesco opende zijn persconferentie over die match die al herbekeken werd op het vliegtuig.

“We hadden vijf uur tijdens de vlucht. De hele staf heeft gekeken en we hebben onze mening gedeeld. Ook met het team. In balbezit was het oké, maar we hadden meer kunnen scoren”, klinkt het bij de Duitser.

Het was meteen duidelijk wat er beter was. “Waar ik niet van hield was ons spel toen we de bal niet hadden. Onze pressing was niet goed. We moesten compacter staan waardoor er veel afstand was tussen de linies en er soms solo-pressing was. We moeten onze momenten kiezen.”

De bondscoach stipt ook aan waarom dit niet goed lukt. “Helaas hebben we niet veel tijd om te trainen. Drie of vier oefensessies is weinig, maar we zijn slim genoeg om het op te pikken. Het belangrijkste is dat we de bal hebben om kansen te creëren, maar om de bal te veroveren moet je die pressing uitvoeren.”

Vervangingen zijn zeker mogelijk, maar Tedesco laat niet in zijn kaarten kijken. "De spelers zijn goed gerecupereerd van de vlucht, maar je kunt wel wat veranderingen verwachtingen in de ploeg. Dat zullen we morgen zien. Estland is ook een ploeg die bepaalde kwaliteiten heeft. Ze kunnen de bus parkeren op een goeie manier en dan druk zetten. We moeten proberen de match vroeg naar onze hand te zetten."