"Titel pakken én Conference League winnen": Stevige uitspraak, maar niet iedereen volgt de hoge ambities van Gent-verdediger

KAA Gent begon sterk aan de competitie en staat met 13 op 15 aan kop in de rangschikking. Ondertussen wist het zich ook te plaatsen voor de poulefase van de Conference League - voor de derde keer op rij.

13 op 15 en tussendoor ook zes Europese wedstrijden weten te overleven. Ze werden niet allemaal gewonnen, maar met 15 op 18 mag ook op dat gebied zeker niet geklaagd worden. Temeer de nederlaag tegen het Poolse Pogon er kwam na een overtuigende thuiszege en dus een quasi-overbodige match was.

En dus zijn er heel wat ambities binnen de club. Sommigen durven die zelfs al helemaal uit te spreken. "Ik zie niet in waarom we bescheiden zouden moeten zijn in onze ambitie. Ik wil kampioen worden met Gent en de Uefa Conference League winnen", was Tsuyoshi Watanabe duidelijk in clubblad WigWam.

© photonews

Een gevoel dat ook leeft bij andere spelers? Niet iedereen wilde het zo ferm stellen in ieder geval. Zelfs niet na een sterke overwinning tegen Club Brugge in de eerste echte topper van het seizoen bleven de meesten erg rustig.

Julien De Sart, Sven Kums, Archie Brown? Voetjes op de grond is en blijft het motto. "Ik ga een antwoord geven dat jullie niet graag gaan horen misschien, want jullie willen iets anders horen", aldus flankverdediger Brown.

Voetjes op de grond

"Maar het seizoen is nog zó lang. Neen, dit zegt helemaal niets over het kampioenschap. We moeten het echt match per match bekijken en dan zien hoever we komen. Het is goed dat we de Europese poules hebben gehaald en op kop staan, maar daar blijft het bij."

Ook coach Hein Vanhaezebrouck bleef er rustig onder: "Dit zegt nog niets. We gaan een seizoen tegemoet met opnieuw veel wedstrijden, er komen er in Europa al zeker nog zes bij." Vorig seizoen speelde in Europa enkel Manchester City meer wedstrijden dan Gent. "We hebben nu in de breedte wel een iets uitgebreidere kern door enkele polyvalente spelers."