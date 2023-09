Club Brugge weet dat er nog werk aan de winkel is na eerste competitienederlaag

Club Brugge verloor voor het eerst dit seizoen in de competitie, op bezoek bij KAA Gent. Met 10 op 15 doen ze wel nog steeds mee bovenin. Coach Ronny Deila suste dan ook na de nederlaag in de Ghelamco Arena.

"We speelden een goede wedstrijd met een hoog tempo. En dat na een Europese wedstrijd, zowel voor ons als voor KAA Gent", was Ronny Deila duidelijk in zijn analyse achteraf. "Sowieso is een uitwedstrijd in Gent altijd lastig, ook met de supporters."

"Het is jammer dat we geen punten pakten, maar we hebben nog veel wedstrijden over dit seizoen. Ik ben blij met de geleverde inspanningen en teleurgesteld met het resultaat. Hier kunnen we verder aan werken tijdens de interlandbreak."

Interlandbreak

"We hebben nog veel werk aan de winkel en we moeten nog beter worden, maar we hadden volgens mij wel het tempo. Ik zie het dus zeker niet zo dramatisch als sommigen zien", was de coach van Club Brugge niet ontevreden.

"Kansen weten te ontwikkelen in Gent is niet elke ploeg gegeven. We kregen er vier-vijf goede, dat moeten we durven meenemen. Het was al een lange en moeilijke periode, met zes Europese wedstrijden. Een interlandbreak komt dus niet meteen op een slecht moment."