Heeft STVV goud in handen? 'Golden Boy' heeft alvast goed nieuws voor de fans

Hebben ze bij STVV goud in handen? Matte Smets valt in ieder geval goed in de smaak bij de club.

Smets maakt deel uit van de lijst van van 'Golden Boys', dat zijn de 100 meest belovende spelers binnen Europa. "De sfeer in de kleedkamer is goed. De jongens spreken me soms al gekscherend aan met 'Golden Boy'. Het is natuurlijk mooi om bij die lijst te horen. Maar op zich betekent het verder niet veel", vertelde hij bij TV Limburg.

De 19-jarige verdediger heeft in ieder geval al goed nieuws voor de fans, en hoopt nog even te kunnen groeien bij STVV. "De eerste zes wedstrijden speelden we goed, het resultaat had soms zelf nog wat beter kunnen zijn. Je hoopt als speler natuurlijk altijd op meer. Persoonlijk wou ik na vorig seizoen sowieso bij STVV blijven. Ik wil mijn prestaties hier bevestigen en kan bij Sint-Truiden verder groeien."

Het jonge talent speelde bij de Truienaars al alle minuten van de competitie. Sint Truiden staat momenteel 10e in de Jupiler Pro League. Bij STVV bleef het resultaat soms uit, al speelde Smets wel altijd een goede wedstrijd.