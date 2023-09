Om tegen Estland naar uit te kijken: een speciaal volkslied en een gepast afscheid van 2 ex-Rode Duivels

Tijdens België-Estland staat er het een en ander te gebeuren. Vooraf zal het volkslied in 3 talen worden gezongen en Simon Mignolet en Nacer Chadli zullen in de bloemetjes gezet worden.

Voor een interland is het een traditie. Het volkslied van beide landen wordt afgespeeld, maar voor de wedstrijd tegen Estland zal het Belgische volkslied wat specialer klinken. De Brabançonne zal in de 3 officiële talen van België gezongen worden. 30 professionele zangers van Fine Fleur en 12 supporters oefenden al in het Koning Boudewijnstadion.

Tijdens de rust zal alle aandacht naar Nacer Chadli en Simon Mignolet gaan. Zij namen allebei afscheid van de Rode Duivels en kunnen op een mooie interlandcarrière terugblikken. Al staat bij Mignolet de deur voor een terugkeer nog altijd op een kier.

Mignolet telt 35 caps en was tussen 2010 en 2022 vooral 2e keeper. Thibaut Courtois kreeg meestal de voorkeur. Chadli telt 66 caps en zal vooral door zijn goal tegen Japan op het WK 2018 herinnerd worden. Dankzij zijn goal plaatste België zich voor de kwartfinales op het WK in Rusland.