'Barcelona is er héél vroeg bij en werkt nu al achter de schermen aan dé transferbom van 2025'

FC Barcelona aast op een héél opvallende transfer. De Catalaanse grootmacht werkt aan een plan om Erling Braut Haaland in 2025 naar Camp Nou te halen.

Voor de duidelijkheid: FC Barcelona zou Erling Braut Haaland liefst afgelopen of komende zomer al halen, maar is een utopie. Het is een understatement dat Manchester City hem niet wil laten gaan.

En zelfs als dat wel het geval zou zijn: Barça heeft op dit moment de financiële middelen niet om Haaland te betalen. Maar in 2025 liggen de kaarten anders.

Clausule

Volgens de Engelse media heeft Haaland een clausule in zijn contract staan die ervoor zorgt dat hij in 2025 voor 175 miljoen euro kan opgepikt worden. En dus kan Barcelona beginnen sparen...