Hebben Spanje en FC Barcelona een nieuwe wonderboy? "Hij benadert Messi het dichtst"

Het gaat razendsnel voor 16-jarig toptalent Lamine Yamal. Bij FC Barcelona sinds dit seizoen wekelijks in de basis, maar ook bij Spanje schreef de flankaanvaller gisteren geschiedenis.

De laatste drie competitiewedstrijden van FC Barcelona stond hij gewoon in de basis, en deelde hij tegen Villareal (3-4-overwinning) nog een assist uit. “Ik ben niet bang op het veld. Ik probeer alles te vergeten en enkel aan het voetbal te denken. Dat is waar ik van hou en waar ik van weet dat ik er goed in ben", aldus de jonkie.

Door Aureli Altimira, voormalig hoofd van de jeugdopleiding van Barça, wordt hij al in één adem genoemd met een zekere Lionel Messi. “Hij is nog geen Messi, maar hij is wel degene die hem het dichtst benadert. Je moet altijd voorzichtig zijn, maar ik denk dat hij een heel belangrijke speler wordt", klinkt het overtuigd.

Gisteren werd de aanvaller alvast de jongste basisspeler ooit bij Spanje. Marokko, het land van zijn vader, trok lange tijd aan zijn mouw. “Ik heb altijd voor Spanje willen spelen”, zei hij gisteren na de wedstrijd tegen Cyprus. “Ik wil EK’s en WK’s winnen. Alles wat mogelijk is, eigenlijk.”