Mag Vanaken zich aan telefoontje verwachten? "Antwerp moet maar bellen als ze willen weten hoe je van Porto kan winnen"

Antwerp FC maakt de komende maanden het debuut in de Champions League. Voor de Belgische ranking zou het alvast héél leuk zijn als er ook punten volgen. Hans Vanaken weet hoe het er zal aan toegaan.

Na enkele jaargangen met Club Brugge maakt de Champions League dit seizoen kennis met Antwerp FC. Hans Vanaken baalt dat blauw-zwart richting Conference League moet. “Maar die competitie geeft ons perspectieven om ver te geraken.”

“Vorig seizoen hebben de Belgische ploegen het goed gedaan in Europa”, aldus de aanvoerder van Club Brugge in Het Laatste Nieuws. “Nu willen we nog beter doen. Of ik tips heb voor Antwerp in de Champions League? Ik denk dat Mark van Bommel er genoeg over weet.”

Of ik tips heb voor Antwerp FC in de Champions League? Ik denk dat Mark van Bommel er genoeg over weet

Ook voor The Great Old liggen er kansen om te overwinteren. “Ze moeten maar bellen voor tips als ze willen weten hoe je van FC Porto kan winnen”, lacht Vanaken. “Wij moeten hoe dat moet. Antwerp moet gewoon voluit gaan. Ook zij kunnen tweede worden in die groep.”