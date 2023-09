CEO Brusselse JPL-club haalt uit naar Pro League en Kalendercommissie: "Imagoverlies"

Nadat de supporters van RWDM en Union zich al lieten horen is het nu aan de sterke man van RWDM om zich uit te laten over het bizarre nieuws rondom de uitgestelde wedstrijd tussen beide Brusselse teams.

Voor het eerst in jaren zijn er nog eens derby's tussen RWDM en Union SG te beleven op het hoogste niveau. Drie Brusselse teams in de Jupiler Pro League, dat zorgt voor zes knetterende derby's. Al zal er al eentje in mineur worden beleefd.

Een dikke week geleden werd namelijk duidelijk dat de inhaalmatch tussen RWDM en Union SG zal doorgaan op donderdag 28 september, om 18.30 uur. Een weekdag, en vrij vroeg op die weekdag. Verlof nemen op het werk lijkt zo de enige oplossing om de match te halen.

Photonews

De supporters van RWDM dreigden al met acties en een eventuele boycot naar de toekomst toe. De rechtenhouder wilde zelfs een oplossing zoeken, maar klaarblijkelijk is het de Pro League zelf die niet wil weten van precedenten scheppen.

“Wij hebben ons uiterste best gedaan om iets te veranderen aan de situatie. Ik hoop dat er nog een deblokkering komt, maar zo ziet het er voorlopig niet echt naar uit. Gelukkig hebben we nog zo’n twee weken, we kunnen blijven hopen", is CEO Gauthier Ganaye duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Imagoverlies

Hij spreekt over imagoverlies voor de Belgische competitie: "We krijgen het in ons gezicht terug dat we de match lieten uitstellen voor het Europees voetbal van Union. Dat is niet fijn. Economisch is dit ook een domper."

"En dan heb ik het nog niet eens over het imagoverlies. Als je de Belgische competitie aantrekkelijk wil maken in het buitenland, is het niet optimaal om een authentieke derby als deze van zijn charme te beroven."