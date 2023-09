'Real Madrid opgeschrikt door seksschandaal met minderjarig meisje'

Bijzonder pijnlijk nieuws vanuit Madrid. Daar zijn drie spelers van Real Madrid opgepakt door de Spaanse politie voor zwaarwichtige feiten.

Minstens drie spelers zouden zijn opgepakt door de Spaanse Guardia Civil. Dat meldt alvast El Confidencial op donderdagnamiddag. Het zou niet gaan over spelers van de A-kern, maar het nieuws is wel ingeslagen als een bom in Madrid.

Seksuele daden gefilmd

Twee spelers van de B-ploeg en eentje van de C-ploeg zouden zijn opgepakt. De spelers in kwestie worden beticht van seksuele daden met een meisje van zestien jaar én het filmen van die daden. De moeder van het meisje zou klacht hebben neergelegd, waarna de bal aan het rollen is gegaan.

Momenteel zijn de drie voor verdere ondervraging ondergebracht in Madrid. Of ze na ondervraging nog verder zullen worden aangehouden moet nog blijken. Noch de Spaanse politie noch Real Madrid is al met een statement gekomen.