Fans van RWDM en Union SG kiezen voor boycot, Alexander Blessin en kalendermaker reageren

RWDM-Union SG staat op donderdag 28 september gepland. De match moet echter om 18.30 uur gespeeld worden.

Bij RWDM waren ze helemaal niet blij met het uur van de wedstrijd. De ploeg ziet een stevig bedrag aan inkomsten aan zijn neus voorbijgaan voor een dergelijke derby. De supportersverenigingen waren in het volle gedacht dat de match om 20.45 uur gespeeld zou worden en niet om 18.30 uur.

Fans boycotten match

Maar nu gaan de supporters van RWDM en Union SG nog een stapje verder en gaan beiden over tot een boycot van de wedstrijd. “Ondanks het feit dat we deze historische match graag zouden willen meemaken, heeft het supporterscollectief van Union beslist om deze wedstrijd te boycotten”, klinkt het bij Union.

“In de toekomst zou het opportuun zijn dat de Pro League en Eleven ook rekening houden met de supporters wanneer ze een wedstrijd programmeren. Ze kunnen maar beter onthouden dat de sfeer op de tribunes ook deel uitmaakt van het spektakel.”

Alexander Blessin toont begrip voor boycot

Alexander Blessin begrijpt de beslissing van zijn fans. “Het is belangrijk om naar de fans te luisteren”, zegt Blessin. “Voor mensen die werken is het moeilijk om om 18.30 uur in het stadion te zijn. Persoonlijk zou ik er geen probleem mee hebben om om 19.30 uur te spelen, maar dat doen we niet." Ik kan niet kiezen. Ik kan de fans in ieder geval begrijpen.”

Kalendermanager Nils Van Brantegem toont veel minder begrip. “De clubs hebben hun rechten en verplichtingen, en die worden naar best vermogen ingevuld. Dat is niet nieuw, en dat is destijds de keuze geweest. Meer kan en wil ik daar niet over zeggen”, aldus Van Brantegem bij Het Nieuwsblad.