Speler uit JPL twijfelde niet: "Veel beter project dan bij Standard spelen"

Cercle Brugge wist tijdens de zomer Kazeem Olaigbe te strikken. Nochtans kon hij ook richting Standard.

Kazeem Olaigbe tekende voor de start van het seizoen voor maar liefst vier jaar bij Cercle Brugge. Hij stond ook in beeld bij Standard, maar koos toch voor een avontuur bij de Vereniging. Een bewuste keuze zo klinkt het.

“Vooral op advies van mijn agent en mijn omgeving. Zij vinden dat dit een beter project is voor mij om mij verder te ontwikkelen. Er is een jonge coach, en ik kom terecht in een jonge groep”, legt Olaigbe uit aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dat doet hij voorlopig in het Nederlands en het Engels. “Ik leerde Frans en Nederlands op school in Anderlecht, maar Engels gaat toch iets makkelijker voor mij. Op Cercle spreekt iedereen meerdere talen, dat is wel plezant. Binnenkort ga ik ook in het Brugse wonen.”

Muslic was duidelijk in wat hij verlangt van Olaigbe. “Ik wil mij verder ontwikkelen, speelminuten verzamelen en goed presteren in deze Belgische competitie met de bedoeling de nodige stappen te zetten. Dat is wat er ook met de coach voor mijn komst naar Cercle werd besproken”, besluit Olaigbe.