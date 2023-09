Joseph Paintsil komt met extra verklaring voor rode kaart: "Denk aan Zinédine Zidane"

De rode kaart tegen Olympiakos zal Joseph Paintsil nog een hele tijd achtervolgen. Toch heeft hij er nog wat extra over te zeggen.

Het was een oerdomme actie van Joseph Paintsil, maar het kostte KRC Genk wellicht een plaatsje in de Europa League. De speler van de Limburgers komt echter met wat extra informatie over het waarom van zijn actie.

“Ik had last van mijn rechterschouder, speelde met pijn. Het was de derde keer dat die tegenstander er fel aan trok”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Ik voelde pijn en reageerde. Dat is menselijk, denk ik.”

Hij maakt zelf een opvallende vergelijking. “Emoties horen bij het voetbal. Ik was niet de eerste die zoiets deed. Denk aan Zinédine Zidane. Maar het was vooral dom van mij. Ik voelde me zeer slecht tegenover mijn ploegmaats. Zonder mijn rode kaart speelden we wellicht Europa League.”

Paintsil weet nochtans dat dit één van zijn werkpunten is. “Na de wedstrijd was iedereen ontgoocheld, er werd geen woord gezegd in de kleedkamer. En ik was de oorzaak. Een vreselijk gevoel. In elke situatie kalm blijven, is een werkpunt voor mij. De coach zegt vaak: 'De opponenten willen je intimideren, maar jij moet hén intimideren met je snelheid en dribbels.'”