Pakkend afscheid voor overleden Gent-supporter, dat morgen verdergaat in Leuven: "Je maakte van mij de vader die ik wilde zijn"

Met 1600 waren ze, de Gentse supporters die vandaag in het stadion afscheid namen van de verongelukte Leonard (17).

Even voor 11 kon je vandaag een speld horen vallen in de KAA Gent Arena. Met 1600 in het stadion, sommige bevriend en andere vreemd voor elkaar, maar allemaal met dezelfde boodschap: een pakkend eerbetoon brengen aan hun geliefde Leonard Lambrecht, het 17-jarig duvelke met een gouden hart, zoals zijn vader hem omschreef in zijn emotionele speech.

"Je vulde mijn troebel hart en maakte van mij de vader die ik wilde zijn. Verder leven zonder jou wordt een moeilijke opdracht, maar we koesteren alle mooie herinneringen. Onze laatste momenten waren zalig. We speelden in het zwembad en ik kreeg uitgelegd waarom we een puppy moesten nemen. Dat hondje komt er en krijgt jouw naam, Leo.”

Even voordien zong mama Stephanie een eigen versie van 'Altijd heb ik je lief' van Clouseau. “Mijn zoon, altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou bestaan. Mocht je op een dag verdwijnen, weet dan dat ik op je wacht. Ik kan niet zonder jou bestaan."

Warme oproep OH Leuven

Het eerbetoon gaat morgen in Leuven gewoon verder. Want Vak 202, de harde kern van OHL, kwam met een oproep om samen met de uit-supporters van KAA Gent 'Mia' van Gorki te zingen. Morgen spelen de Leuvenaars een thuiswedstrijd tegen de Oost-Vlamingen.