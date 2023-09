Verrassing komt uit de lucht gevallen in de Jupiler Pro League: Miron Muslic zegt heel duidelijk waar het aan ligt

Toch wel een verrassing die uit de lucht komt gevallen in de Jupiler Pro League. Miron Muslic had de voorbije weken gezien hoe zijn spelers sterk op dreef waren en 9 op 9 pakten. Nadat RWDM Cercle met de voeten op de grond zette, moest de Oostenrijker uitleg verschaffen.

Dat deed een ontgoochelde Muslic bij Sporza. "Ik denk dat het een onnodige nederlaag is. We begonnen heel goed en scoorden een fantastisch eerste doelpunt. Dan slikken we een dom tegendoelpunt. Ook dat tweede doelpunt was heel gelijkaardig."

Cercle stuit op Defourny

In de slotfase kwam Cercle Brugge wel nog opzetten en redde Defourny met lijf en leden de Molenbeekse meubelen. "In de laatste vijf minuten kregen we nog twee grote kansen. Het was niet genoeg. Molenbeek speelde het goed, maar het ligt aan ons", is Muslic duidelijk.

Zijn ploeg kwam wel tegenover enkele specifieke kwaliteiten te staan. "RWDM heeft natuurlijk dat fysieke met Gueye en de snelheid van Biron naast hem. Maar wij hebben dat ook en kunnen beter doen."