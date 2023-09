Deila hoeft maar één speler op zijn plichten te wijzen: "Club Brugge is het omgekeerde van Anderlecht"

Club Brugge kroop net iets te veel door het oog van de naald om goed te zijn. Thuis tegen Charleroi zou blauw-zwart nooit zo in de problemen moeten komen. Al vindt Marc Degryse dat Ronny Deila wel op het juiste spoor zit.

Club Brugge gaf te veel weg en had een goeie Mignolet nodig om puntenverlies te vermijden. "Ik sla misschien op dezelfde nagel, maar ik mis die centrale verdediger van topniveau. Club is het tegenovergestelde van Anderlecht", aldus Degryse in HLN.

Hij vindt dat Club wel genoeg creatieve mensen heeft, maar dat hun defensief blok te kwetsbaar is. "Club Brugge is duidelijk een ploeg die de stempel draagt van haar offensieve spelers: Nusa, Skov Olsen, Vanaken, zélfs Vetlesen. Toch heeft Deila nu voldoende waarschuwingen gekregen om werk te maken van de defensieve balans."

Tactisch moet hij niets veranderen

En daarvoor kijkt hij naar één man. "Deila moet Onyedika duidelijk maken dat hij oog moet hebben voor de ruimte voor de twee centrale verdedigers. Té vaak kan de tegenstander daar ongestoord opduiken. Deila heeft – meer dan Riemer – een veldbezetting die mijn voorkeur geniet. Tactisch moet hij niks veranderen, enkel Onyedika wat meer op zijn plichten wijzen."