Hoefkens kan weer wat vrijer ademen en de ambitie voor de rest van het seizoen is duidelijk

Standard heeft zijn eerste zege te pakken. Een duidelijke ook tegen Eupen. De Rouches hebben een kwaliteitsinjectie gekregen en dat was goed te zien. Carl Hoefkens beseft dat hun seizoen nog maar pas begonnen is.

Hoefkens zette zijn vier versterkingen meteen in de basis. Zo blij is hij dat hij eindelijk een deftige ploeg kan opstellen. “Dit is het voetbal dat ik met Standard wil spelen”, zei Hoefkens. “Ik zag een ploeg die dominant wil voetballen. We staan nog niet waar we over een maand willen staan, maar op mentaal vlak is dit een heel ­belangrijke overwinning."

De eerste zes speeldagen waren kommer en kwel voor Hoefkens, de spelers en de supporters. Maar nu lijkt hij de grote ambities te kunnen gaan waarmaken. "Het enige jammere is dat we nu aan een inhaalrace moeten beginnen.

"Maar soms is het ook een voordeel om de achtervolger te kunnen zijn. Ik ben vooral blij dat de supporters vanavond een feestje kunnen vieren omdat zij ons altijd zijn blijven steunen, ook na die 3 op 18."