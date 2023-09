Spelers en coach reageren na prachtig eerbetoon op overlijden jonge Gent-supporter

Zaterdag namen meer dan 1500 Gentse supporters in de Ghelamco Arena afscheid van de verongelukte Leonard (17). Zondag werd voor hem gezongen aan Den Dreef. En dat had ook een impact op iedereen.

In minuut 18 staken de supporters van OH Leuven een spandoek "Rust zacht Leo" in de lucht, voor de wedstrijd werd ook al luidkeels meegezongen met Mia. "Verdriet kent geen kleuren en niemand gaat verloren", aldus de stadionspeaker voor de wedstrijd.

De supporters van Leuven en Gent gingen aan de slag met de befaamde lichtjes en gaven zo de jonge supporter een laatste eerbetoon. Dat werd ook nog eens herhaald in minuut 52 (de leeftijd die Luc De Vos had bij zijn overijden) en na de wedstrijd.Een knap gebaar over de clubkleuren heen.

"Het verlies van een jonge supporter valt zwaar", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. "Vooral bij zijn familie, maar ook bij zijn collega-supporters en ook bij de groep. We wilden voor hem winnen. Ik denk dat hij wel tevreden zou geweest zijn van de inzet en de wil die we getoond hebben."

Een gevoel dat ook leefde bij de spelers. "We hebben er alles aan gedaan om te winnen. De omstandigheden van de wedstrijd zaten niet mee, maar ik denk wel dat we er zichtbaar voor gestreden hebben", klonk het bij Julien De Sart.