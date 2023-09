Veel kritiek op planning van Brusselse derby uit Wallonië: "Als dit een Vlaamse Derby was, gebeurt dit niet"

Union SG en RWDM zullen elkaar voor het eerst in zo'n 50 jaar terug in de ogen kijken. Maar de wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 28 september om 18u. Een datum en tijdstip waar heel veel kritiek op komt.

Een paar bekende namen in het voetbal lieten hun ongenoegen blijken bij La Tribune. Zo denk Marc Wilmots aan de fans die nog moeten werken tot later op de dag. "Met de files in Brussel, hoe gaan mensen die werken naar het stadion geraken? Een derby moet een feest zijn. En op dit moment verhinderen we dat een beetje."

Ook Philippe Albert is hier niet blij mee, hij spreekt zelfs over een discriminatie tegenover Waalse ploegen. "Als dit een Vlaamse derby was geweest, zou hij niet om 18u gespeeld zijn. Als het Club Brugge tegen KAA Gent was geweest, hadden ze het niet om 18 uur uitgezonden."

De fans van RWDM lieten eerder al weten, dat als de wedstrijd op het gegeven uur en datum doorgaat, dat er gevolgen zullen zijn. De supporters zouden dan acties in heel Brussel plannen.