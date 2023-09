Na de zware blessure, had Riemer dan toch gelijk over het kunstgrasveld van Sint-Truiden?

Voor elke wedstrijd in Sint-Truiden gaat het bij de tegenstander over het kunstgrasveld van Stayen. Of er specifiek op getraind werd in de week ervoor? Of het de spelers schrik aanjaagt? Na de zware blessure van KV Mechelen-rechtsachter Rafik Belghali is de discussie weer geopend.

Bij KV Mechelen vermoeden ze toch dat het veld er iets mee te maken had. Belghali verdraaide al na tien minuten zijn knie. Eerder dit seizoen had Anderlecht-coach Brian Riemer de staat van het kunstgrasveld abominabel genoemd. Minst leuke verplaatsing Vincent Kompany wou in de voorbereiding een oefenmatch spelen met Burnley tegen STVV, maar wou dat wel niet op het kunstgrasveld doen. Uiteindelijk ging de match niet door omdat het stadsbestuur van Diest - waar ze naar wilden uitwijken - geen toestemming gaf. Antwerp-verdediger Jelle Bataille was eerder dit jaar ook niet enthousiast: "Eén keer per jaar daarop spelen is meer dan genoeg. De dag erna ben ik heel wat stijver dan normaal. Ik vind dit de minst leuke verplaatsing." Uiteraard heeft kunstgras heel wat voordelen. Het moet minder vervangen worden bijvoorbeeld. De laatste keer dat het veld helemaal vervangen werd, was in 2019. En normaal gaat dat dan - mits goed onderhoud - acht jaar mee. Roland Duchâtelet, nog steeds eigenaar van de infrastructuur, laat weten dat het elke week geborsteld wordt. Studie duidt risico op drie keer hoger Dat is nodig om de kunsthalmen rechtop te krijgen. Riemer vond dat ze wel heel plat lagen. Onderzoek wees eerder al uit dat de kans om geblesseerd te geraken op een kunstgrasveld veel hoger ligt in wedstrijdomstandigheden. De kans op het scheuren van de voorste kruisband - zoals Belghali - ligt drie keer hoger op een artificieel veld, onderzocht het Britse National Centre for Health Research. Dat is veel en de vraag rees dan al verschillende keren: zijn de voordelen het risico waard? In Sint-Truiden kunnen ze alvast niet overschakelen naar een 'gewoon' veld, want onder Stayen ligt een commerciële parking. Al wordt er wel gedacht aan een hybride grasmat.