Alle dromen mogen opgeborgen worden: 'Financial Fair Play verbiedt Eden Hazard om in België te komen voetballen'

Niet alleen in België, maar ook in Spanje blijft de onzekere toekomst van Eden Hazard groot nieuws. De voormalige Rode Duivel kreeg al een pak aanbiedingen, maar in sommige gevallen kan hij er simpelweg niet op ingaan.

Eden Hazard haalde zijn neus bewust al op voor avonturen in Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten en Turkije. De voormalige Rode Duivel kon er héél véél geld verdienen, maar heeft geen zin om het leven van zijn gezin overhoop te halen.

Ook enkele kleinere clubs waagden hun kans. In België denken we dan bewust aan de geruchten rond RWDM, Union SG en KVC Westerlo. Maar wat blijkt? Ook al had Hazard gewild zou zo’n transfer er nooit kunnen doorkomen.

AS weet namelijk dat ook de Financial Fair Play-waakhonden meekijken. Het spreekt voor zich dat bovengenoemde elftallen geen astronomische bedragen kunnen betalen. Hazard zou er eerder voor het plezier en voor de sport aan de bak gaan.

Voetballen voor de sport? Verboden!

En dat is net het probleem. Ook dat is verboden. Het aangeboden salaris bij pakweg Union is te laag in vergelijking met de bedragen die Hazard in zijn periodes bij Chelsea FC en Real Madrid op zijn bankrekening zag verschijnen. Hazard in België? Het lijkt dus sowieso niet te gebeuren.