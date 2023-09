Besiktas-spits en ex-Standard Jackson Muleka daagt Club Brugge uit: "Wij zijn voorbereid op een helse atmosfeer"

Donderdagavond ontvangt Club Brugge het Turkse Besiktas. Een sterke ploeg met een een grote supportersaanhang.

Besiktas-spits Jackson Muleka loopte ook ooit rond bij Standard. Hij waarschuwt Club maar beseft ook dat het moeilijk wordt. "We zullen er alles aan doen om hier te beginnen met een zege. We willen dit toernooi op een goeie manier beginnen, ook al weet ik dat het nooit makkelijk is in Brugge, met dat publiek achter de ploeg."



Aan vechtlust geen gebrek bij Muleka. "We verwachten dus eerder een moeilijke wedstrijd in een helse atmosfeer, maar daar zijn wij op voorbereid. Wij zijn Besiktas en willen elke wedstrijd gewoon winnen."

Besiktas-coach Senol Günes legt de druk dan weer bij Club, door de te zeggen dat zij de sterkste ploeg zijn uit de groep. "Club is evenwel de sterkste tegenstander in deze groep. Ze hebben individuele kwaliteit, Champions League-ervaring en laten we niet vergeten dat ze de voorbije jaren vaak de titel gegrepen hebben."