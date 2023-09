Cercle Brugge ziet cruciale pion uitvallen voor het duel met Union SG

Cercle Brugge neemt het zondag in eigen huis op tegen Union, maar zal het zonder Felix Lemarechal moeten doen.

Cercle Brugge maakte bekend dat ze een tijd hun zomeraanwinst Felix Lemarechal zullen moeten missen. Deze liep namelijk een breuk op aan de linkerenkel en zal ongeveer 5 weken aan de kant staan.

De Franse middenvelder wordt door Cercle Brugge voor één seizoen geleend van hun Franse moederclub AS Monaco. De 20-jarige middenvelder was in het verleden jeugdinternational voor Frankrijk.

Hij speelde dit seizoen voor Cercle Brugge één wedstrijd. In de 26 minuten die hij kreeg kon hij één assist laten optekenen.