Alexander Blessin komt met goed en slecht nieuws voor de wedstrijd van Union tegen Cercle Brugge

Het zijn drukke weken voor Union door de combinatie van Europees voetbal en de Jupiler League. Alexander Blessin komt alvast met goed nieuws voor het duel tegen Cercle Brugge.

Alexander Blessin keek na de wedstrijd tegen Toulouse al direct vooruit naar deze van zondag tegen Cercle Brugge. "We zullen veranderingen in de ploeg moeten doorvoeren. Meerdere spelers hebben in opeenvolgende wedstrijden gespeeld. Tegen Cercle zal het een lastige wedstrijd worden. We zullen morgen (vrijdag) wel wat fysieke problemen ondervinden."

Onder de door een blessure getroffen spelers vinden we Dennis Eckert, geblesseerd voor de aftrap tegen Toulouse, maar ook Mohamed Amoura. Deze geraakte geblesseerd tijdens de wedstrijd zelf.

Afgelopen vrijdag gaf Blessin tegenover La Derniere Heure geruststellend nieuws over Amoura. "Hij is vrijdag behandeld. Zijn blessure is niet ernstig en zaterdag keert hij terug in de groep." Wat Eckert betreft, lijkt zijn deelname aan de wedstrijd van zondag minder zeker: "We zullen in de loop van de dag meer informatie krijgen over de ernst van zijn blessure", aldus Blessin.