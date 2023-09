Dit baart analist (en voormalig Club-aanvaller) zorgen omtrent Thiago: "Dat kan niet als spits van Club Brugge"

Veel ogen waren gisteren gericht op Thiago, die enkele reuzekansen de nek omwrong tegen Besiktas. Analist en commentator Nordin Jbari, zelf ex-spits van Club, is hard voor de Braziliaan.

Volgens Jbari heeft Thiago intrinsiek wel de nodige kwaliteiten, maar geeft hij in topwedstrijden te weinig thuis. “Ik begrijp de twijfelaars, want ik heb ook mijn twijfels. Minder bij de intrinsieke kwaliteiten van Thiago: tegen Charleroi was hij namelijk wél goed in het samenspel, maar ik stel me de vraag of hij dat ook kan op een hoger niveau", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Tegen KAA Gent had Thiago het bijvoorbeeld zeer moeilijk. "Hij werd helemaal overvleugeld. Het meest verontrustende vond ik dat hij niet alleen “niet goed” was in Gent, maar “ronduit slecht”. Dat kan niet als spits van Club Brugge. Zelfs als je een mindere wedstrijd speelt, moet je nog altijd jouw duels winnen.”

Al veel meer bijgebracht dan Yaremchuk"

Thiago heeft tegen Anderlecht dan ook wat te bewijzen, als het van de analist afhangt. "Jutgla is weer fit, maar voor een basisplaats zal Anderlecht misschien nog te vroeg komen. En dus wordt de topper zondag belangrijk voor Thiago. In een wedstrijd van een hoger niveau en tegen verdedigers als Debast en Vertonghen moet hij tonen dat hij ook in moeilijke wedstrijden Club iets kan bijbrengen.”

Geloven doet hij in ieder geval wel in de Braziliaan. “Thiago heeft al veel meer bijgebracht dan Yaremchuk vorig seizoen en die heeft Club 17 miljoen euro gekost. Voor mij is er niets mis met het profiel van Thiago, alleen moet hij als spits van Club Brugge de stap zetten om datgene wat hij tegen Charleroi toonde ook in moeilijkere matchen te brengen.”