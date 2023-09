Dupé of Schmeichel in doel bij Anderlecht? 'Hij maakt meer kans om te spelen'

Kasper Schmeichel blesseerde zich afgelopen weekend bij Anderlecht op training. Het is uitkijken of hij zondag in doel staat tegen Club Brugge.

Kasper Schmeichel liep op training een klein breukje in de rib op. Toen was te horen dat hij in principe fit zou zijn tegen dit weekend, maar officieel is er nog geen nieuws over de blessure van de Deen. Schmeichel traint voorlopig gedeeltelijk mee met de spelersgroep, maar werkt ook individuele trainingen af door het letsel. Bij RSC Anderlecht laten ze voorlopig nog niet in hun kaarten kijken in het dossier. Volgens La Dernière Heure zou pas zaterdag beslist worden of Schmeichel de selectie voor de topper tegen Club Brugge haalt. Een debuut zit er nog zeker in dus, dit weekend. De Waalse krant is er echter van overtuigd dat Maxime Dupé op dit moment nog altijd meer kansen maakt dan de Deen om in doel te staan bij paarswit, ondanks zijn blunder van afgelopen weekend tegen KV Kortrijk.