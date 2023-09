OHL-coach Marc Brys weet dat deze pion moeilijk te vervangen wordt: "Een ideale oplossing is het niet"

Een domper van jewelste. OHL moet rots in de branding Federico Ricca maar liefst 4 maanden missen.

De Uruguayaanse verdediger scheurde zijn hamstringpees volledig af. Marc Brys weet dat het moeilijk gaat worden om de sterkhouder te vervangen bij OHL. “We hebben niet echt een alternatief”, zegt hij voor Het Nieuwsblad. “Raz Shlomo kan er in theorie spelen, maar in mijn ogen is hij daar niet klaar voor. Er zal iemand uit de jeugdwerking moeten opstaan.”

De Leuvenaars gaan moeten omschakelen van een driemans-, naar een tweemans-defensie. “Een ideale oplossing is het niet, maar de kans is groot dat we daartoe gedwongen worden”, vertelt Brys. “Met drie waren we meer solide, maar het gaf ook voetballend meer opties.”

Voelde meteen dat het meer was dan een spierblessure"

Federico Ricca zelf reageert bijzonder teleurgesteld, en wist meteen dat het meer was dan een gewone spierblessure. “Het is moeilijk om de situatie te aanvaarden."

“Op het moment dat het gebeurde, voelde ik meteen dat het meer was dan een spierblessure. Ik probeerde te scoren vanuit een moeilijke positie, maar overstrekte mijn bovenbeen. Het is een blessure die ik nooit eerder had. Ik had zelfs nooit een ernstige hamstringblessure, hoogstens eens twee of drie weken uit.”