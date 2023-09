Riemer wil voor eens en altijd duidelijkheid scheppen: "Als ik dat doe, stop ik als trainer"

We kunnen u zeggen dat de voorbije drie gesprekken met Brian Riemer geanimeerd waren. De coach van Anderlecht kreeg telkens heel wat vragen over Kasper Schmeichel. Deze keer wou hij het hoofdstuk afsluiten en gaf hij een uitgebreide uitleg over de situatie.

Schmeichel kan misschien spelen zondag, maar zal tegen Club Brugge waarschijnlijk nog op de bank zitten omdat hij net terugkeert uit blessure. Hij kon wel de hele week meetrainen. "We leggen te veel nadruk op één speler, vind ik", aldus Riemer.

"Als ik de situatie van Diawara bekijk... Die jongen is ook international, heeft bij AS Roma gespeeld, maar ik heb nog nul vragen gekregen over waarom Delaney zijn plaats heeft ingenomen. Daarentegen heb ik 250.000 vragen over Dupé en Schmeichel gekregen. Met alle respect, want jullie doen ook je job."

"Maar voor mij is een doelman niet anders dan een veldspeler. Waarom zien jullie dat wel zo? Ik hoorde Mikel Arteta (trainer Arsenal) deze week nog zeggen dat hij een doelman in een bepaalde situatie voor de laatste 30 minuten zou willen opstellen. Concurrentie moet je vooruit stuwen.

Niemand zal ooit de belofte krijgen dat hij zal spelen

In België leeft echter de opinie dat Schmeichel sowieso in doel zal gaan staan. Dat die keuze al lang gemaakt is. "Als dat waar zou zijn, dan stop ik als coach. Als je vooraf beslist wie er gaat spelen, dan is er geen concurrentie meer."

"Augustinsson is een Zweeds international. Moet ik hem dan ook voor Moussa (N'Diaye) kiezen? Geen enkele speler krijgt hier garanties. Niet van Jesper in zijn gesprekken, niet van mij. Niemand zal ooit de belofte krijgen dat hij zal spelen."