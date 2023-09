Ronny Deila looft zijn team ondanks gelijkspel en vele gemiste kansen: "Dat is niet normaal"

Club Brugge heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Conference League niet kunnen winnen na een late gelijkmaker. Maar Ronny Deila was toch trots op zijn ploeg.

"We spelen een fantastische wedstrijd, met tien grote doelkansen. Dat is niet normaal", zei Ronny Deila na de wedstrijd tegen Besiktas. "We speelden een geweldige match, zowel offensief als defensief waren we heel sterk."

"Uiteraard ben ik teleurgesteld met het resultaat, maar tegelijk ook ongelooflijk trots op wat de ploeg gepresteerd heeft. Als we zo blijven spelen, zullen we nog veel punten pakken in de toekomst. De spelers weten hoe goed ze kunnen zijn als ze samen spelen, gefocust blijven en zo offensief spelen."

Club slikte nog een late gelijkmaker na een discutabele fase, maar veel meer kon Deila er niet over zeggen. "Ik heb de beelden nog niet gezien, maar er gebeurde veel. Er waren heel wat fases die ons niet mee zaten in de match. Maar we moesten de wedstrijd al vroeger dood hebben."

"Maar dit is voetbal", zei Deila nog. "Dit gebeurt niet in basketbal of handbal, want als je zo veel beter bent, win je. Maar in voetbal is het zo cruciaal dat je kansen afmaakt, en dat hebben we niet gedaan."