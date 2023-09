Axel Witsel haalt het selectiebeleid van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels onderuit

Axel Witsel kondigde in mei zijn voetbalpensioen aan bij de Rode Duivels. In een interview hekelt hij het selectiebeleid van de huidige bondscoach Domenico Tedesco.

In mei nam Axel Witsel definitief afscheid van de Rode Duivels. Dit was na een discussie met bondscoach Domenico Tedesco. “Ik heb vrede met mijn keuze. Ik heb geen spijt, ik had een discussie met de coach toen hij mij in maart niet selecteerde. Omdat ik volgens hem te weinig speelminuten had."

Een discussie die fans, analisten en pers ook werd gevoerd over de selectie van Youri Tielemans die nauwelijks speelt bij Aston Villa. Witsel deelt alvast die mening. "Maar als je keek naar wie was opgeroepen, had ik evenveel speelminuten als de helft van de spelers”, deelt Witsel voor de camera’s van DAZN.

Ondertussen heeft Axel Witsel vrede genomen met zijn besluit om te stoppen bij de Rode Duivels. “Ik ben zowel fysiek als mentaal, tevreden met mijn beslissing. Ik volg de wedstrijden van de nationale ploeg nog steeds. Maar oké het is nu zo”, besluit Witsel.