De nieuwe Kevin De Bruyne tekent bij Manchester City en is goddelijk

Sommige spelers hebben een naam om het te maken in het voetbal. Met een voornaam als Divine (goddelijk) heb je al een belangrijke troef in handen. De speler zelfs is Divine Mukasa. Momenteel nog een nobele onbekende, maar dit gaat niet lang meer duren.

Hij tekende vrijdag op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Manchester City. Zij namen hem gratis over van West Ham United waar hij vanaf de U15 voor uitkwam. Volgens verschillende scouts in het Verenigd Koninkrijk wordt hij de nieuwe revelatie van het voetbal en de nieuwe Kevin De Bruyne.

Vorig seizoen kwam hij uit voor de U18 van West Ham United en daar liet hij zich opmerken in de 10 wedstrijden dat hij zijn kans kreeg. Dit door tegen meer ontwikkelde en oudere spelers tot één doelpunt en één assist te komen.

Hij komt tevens uit voor de Engelse jeugdploegen en heeft daar ook al indruk gemaakt in verschillende tornooien. Arsenal, Manchester United, Newcastle en Chelsea hebben de afgelopen weken druk gehengeld naar de aanvallende middenvelder. Het is echter Manchester City die de nieuwe Kevin De Bruyne kon overtuigen.

England U17 international Divine Mukasa has just signed in as new Manchester City player 🔵✨ #MCFC



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/I6RCYX3wlV